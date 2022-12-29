В Саратове после вчерашнего снегопада дороги расчищали 309 машин спецтехники

Саратов после вчерашнего снегопада от снега очищают 309 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства области.

На обработку проезжей части дорожные службы израсходовали 71 тонну чистой соли и 2137 тонн песко-соляной смеси.

В министерстве отметили, что благодаря работе служб к семи утра проезд по трассам области был обеспечен. Также чиновники напоминают, что сообщить о снежных заносах и узнать состояние проезда жители города могут по номеру 499-227.

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