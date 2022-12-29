Вячеслав Володин

Володин: в 2023 году очередь на жилье для детей-сирот региона сократится еще на 1300 человек. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикер госдумы "Володин Саратов".

Вячеслав Володин рассказал, что принято решение о выделении дополнительных федеральных средств. Таким образом, вместе с региональным финансированием в следующем году на жилье детям-сиротам будет направлено около 3 млрд рублей.

Всего за 2 года при поддержке Володина, за счет привлеченных средств, удалось сократить очередь практически вдвое – с 6000 до 3660 человек.

Планируется, что к 2025 году вопрос накопившейся за много лет очереди будет закрыт и жилье можно будет выдавать год в год.

Председатель госдумы отметил, что жилье для детей-сирот должно быть качественным. Нормативы Госстроя позволяют это сделать. Стоимость квадратного метра в регионе еще несколько лет назад была 32 000 руб., в следующем году составит 70 500 руб.

Контрольно-надзорные органы, уполномоченные по правам человека и ребенка должны держать вопросы качества на жесточайшем контроле.

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