В Энгельсе простились с погибшими при уничтожении БПЛА военными – названы имена военнослужащих авиабазы

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Вчера, 28 декабря, в Летном городке Энгельса прошла гражданская панихида по погибшим в результате инцидента с попыткой атаки беспилотника ВСУ. Трагедия произошла поздней ночью в понедельник, 26 декабря, средства ПВО сбили БПЛА на низкой высоте, из-за падения обломков уничтоженного аппарата погибло трое военнослужащих.

На панихиде присутствовали губернатор региона Роман Бусаргин и глава ЭМР Дмитрий Плеханов.

Епархия сообщила имена погибших военных-сотрудников авиабазы «Энгельс-1» – старший лейтенант Максим Ануфриенко, старший лейтенант Александр Пампухин и майор Андрей Воронов.

Офицеры были бортинженерами, они обслуживали бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160.

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