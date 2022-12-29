Боевое Братство

Ветеранская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» отметила свое 25-летие.

От Саратовской области в мероприятии приняли участие представитель Председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в Приволжском Федеральном округе, руководитель Саратовского областного отделения организации Сергей Авезниязов и член Совета Саратовского областного отделения организации Борис Дермер.

По словам руководителям местного отделения Сергея Авезниязова, Саратовское областное отделение заняло 1-е место в Приволжском Федеральном округе и 4-е место в Российской Федерации среди региональных отделений.

Также Сергей Климентьевич отметил работу региональных отделений организации с семьями погибших в ходе проведения СВО на территории Украины, и ранеными, проходящими лечение в военных госпиталях на территории регионов.

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