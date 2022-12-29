Последнюю ярмарку в этом году перенесли с субботы на пятницу – она пройдет в расширенном формате

Фото: Архив КП

Последняя в этом году еженедельная сельскохозяйственная ярмарка на Театральной площади Саратова будет расширенной, но пройдет не в субботу, как обычно, а в пятницу, 30 декабря. Об этом сообщает постановление за подписью главы региона Романа Бусаргина.

В министерстве сельского хозяйства области отметили, что в ассортименте ярмарки окажутся не только ставшие классическими для нее продукты – мясные и молочные изделия, овощи и хлебопродукты, но и товары к Новому году – разносолы для праздничного стола и вкусные подарки родным и близким.

Последняя в этом году еженедельная ярмарка была перенесена с субботы на пятницу во всех районах губернии. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о работе ярмарки в праздничные дни.

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