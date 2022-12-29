Мокрый снег, ветер, метель - к новому году Саратов заносит снегом. Прогноз составлен региональным гидрометцентром.

В Саратове в четверг будет облачно с прояснениями, будет идти сильный снег. Ветер будет дуть юго-восточный, северо-восточный, скоростью 6...11 м/с. Возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха -5...-7 °C, бушует метель. Ночью и утром на возвышенных участках туман.

В области так же облачно с прояснениями, будет идти мокрый снег. Ветер колебается от западного до юго-восточного в разных районах, с порывами до 14 м/с. Местами метель, на возвышенных участках туман (500м и менее).

Температура воздуха днем составит от 0...-5 °C