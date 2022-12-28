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НовостиОбщество28 декабря 2022 16:33

В Саратове вновь продают дом сестры Ленина

Евгений Бадиков

В Саратове вновь продают дом сестры Ленина. Документ о выставлении на продажу опубликован сегодня, 28 декабря, на сайте правительства области.

В Саратове продают дом-памятник, в котором в 1912-13 годах жили сестра Владимира Ленина - Анна Ульянова и революционер Марк Елизаров. Стоимость здания, расположенного по адресу Пугачева, 78, составляет 3,3 миллиона рублей. Площадь нежилого одноэтажного дома - 450 квадратных метров. Распоряжение подписано председателем комитета по управлению имуществом Екатериной Лавренко.

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