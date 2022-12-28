фото: пресс-служба правительства

Юные хоккеисты «Кристалла» получили в подарок автобус. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Саратовская спортивная школа олимпийского резерва «Кристалл» получила в подарок новый автобус для выездов на соревнования. О новом транспортном средстве губернатора Романа Бусаргина просили родители юных спортсменов и сами ребята.

Автобус, приобретенный по поручению главы региона уже прошел брендирование и передан спортивной школе.

— Автобус, который был у школы до этого, достаточно старый и часто ломался. Приходилось срочно ремонтировать, искать замену или арендовать транспорт, чтобы возить ребят на соревнования в другие города. Сейчас эти вопросы решены. Уже в новом году наши хоккеисты будут ездить на новом удобном автобусе. Будем стараться и радовать наших болельщиков новыми победами, - рассказал директор спортшколы Максим Даниленко.

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