фото носит иллюстративный характер. Архив "КП"

В Балаково двое рабочих разбились при падении с автокрана. Об этом сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

По данным ведомства, 21 ноября 2022 года двое рабочих перекладывали провод на опорах и использовали для этого кран-манипулятор. У крана разрушился узел крепления корзины к стреле, и она рухнула. Сотрудники, которые были в тот момент в люльке, получили тяжелые травмы

Комиссия изучила отчет заключения технического диагностирования экспертной организации, характеристики автомобильного крана-манипулятора и корзины, протоколы опроса очевидцев, рассмотрела схемы аварии и фотографии. Специалисты пришли к выводам, что причинами несчастного случая стали:

— применение крана-манипулятора с нарушениями требований промышленной безопасности — неисправное состояние металлоконструкций, механического и гидравлического оборудования, приборов безопасности;

— использование крана-манипулятора, в нарушение паспортного режима, в качестве автогидроподъемника;

— применение корзины без документов о качестве проведенного ремонта с применением сварки;

— отсутствие контроля за соблюдением специалистами требований промышленной безопасности;

— нарушения требований по охране труда: недостатки в создании и функционирования системы управления охраны труда; неудовлетворительная организация производства работ в части эксплуатации неисправных машин, механизмов.

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