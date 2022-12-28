Жители Балаково жалуются на водителя автобуса маршрута №5

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Сегодня, 28 декабря, в городском сообществе «Типичный Балаково» появилась публикация от жительницы, пожелавшей остаться анонимной. По ее словам, водитель автобуса вел себя неподобающе и по-хамски.

— Сегодня я стояла с ребенком 6 лет на остановке «Детский мир». Подъехал автобус 5-го маршрута. Мы подошли к передней двери. После того как пассажиры из неё вышли, этот водитель просто захлопнул дверь! Нас он прекрасно видел. Мы вошли через заднюю дверь, я начала возмущаться. Так он сказал по-хамски, что на следующей остановке я должна сойти. На «Новинке» он остановил автобус и сказал, что он сломался. Вышли несколько людей. После того как я с ребенком сошла, он проехал чуть дальше, посадил людей и уехал — рассказала женщина.

Гражданка обратилась к властям города и попросила остановить «беспредел с перевозчиками».

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