Гости чабана из поселка Горный в Саратовской области потребовали себе пять баранов и 190 тысяч рублей – мужчин задержал СОБР

Фото: Архив КП

В Саратовской области двоих мужчин задержали по обвинению в вымогательстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в полиции, 19 декабря с заявлением в правоохранительные органы обратился 55-летний мужчина из поселка Горный. Он рассказал, что в августе этого года к нему пришли двое незнакомцев. Незваные гости сходу потребовали хозяина подарить им пять баранов, житель поселка отказал пришельцам.

После этого, как сообщили в полиции, мужчины стали еще более агрессивны, «проявили физическое насилие» к сельчанину и потребовали еще и 190 тысяч рублей «за проявленную дерзость».

Подозреваемых в вымогательстве 21 декабря задержали сотрудники полицейского отдела по борьбе с организованной преступностью при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии. Один из задержанных мужчин, 38-летний житель Краснопартизанского района области, ранее был судим. Его земляк и предполагаемый 44-летний сообщник не имел проблем с законом.

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