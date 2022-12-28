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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:57

Саратовский облсуд оставил под стражей обвиненного во взятках подполковника Росгвардии

Наталия Калинина

Саратовский облсуд оставил под стражей обвиненного во взятках подполковника Росгвардии. Жалобу адвоката оставили без удовлетворения.

Речь идет начальнике центра лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии. В августе текущего года оперативники регионального УФСБ задержали его за взяточничество. По версии следствия, задержанный брал деньги с представителей охранного бизнеса. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

Ранее суд принял решение об оставлении подполковника под стражей. Адвокат попытался обжаловать это решение, но не смог, и оно было оставлено без изменений.

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