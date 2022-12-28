Саратовский облсуд оставил под стражей обвиненного во взятках подполковника Росгвардии. Жалобу адвоката оставили без удовлетворения.

Речь идет начальнике центра лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии. В августе текущего года оперативники регионального УФСБ задержали его за взяточничество. По версии следствия, задержанный брал деньги с представителей охранного бизнеса. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

Ранее суд принял решение об оставлении подполковника под стражей. Адвокат попытался обжаловать это решение, но не смог, и оно было оставлено без изменений.

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