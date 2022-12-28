Житель Балакова «подарил» мошенникам 1,2 миллиона рублей, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пострадавший получил звонок от «сотрудника банка», который рассказал ему о попытках злоумышленников оформить кредит и необходимости перевести деньги на безопасный счет. В итоге житель Балаково потерял 1 280 200 рублей.

Аналогичным образом саратовчанка лишилась 908 тысяч рублей. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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