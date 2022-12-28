У «Облводресурса» могут отсудить 2,5 миллиона рублей за загрязнение реки Аткара в Саратовской области

Фото: Управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям

Государственную организацию «Облводоресурс» могут оштрафовать за недостаточно очищенные сточные воды. Как уточняет управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, загрязнения сбрасывались в реку Аткара.

Работники центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу (ЦЛАТИ по ПФО – прим. авт.) взяли в реке пробы воды на предмет загрязнений.

В результате анализа этих проб, в воде были найдены превышения норм предельно допустимой концентрации по сульфаниону, нефтепродуктам, железу и фосфат-ионам.

Ущерб природе региона был оценен в 2,5 миллиона рублей. Сотрудники Росприроднадзора направили в «Облводоресурс» претензию с предложением погасить сумму ущерба в течение месяца.

В Управлении отметили, что претензию в организации получили, но оплаты так и не последовало, дело было передано в суд.

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