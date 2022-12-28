В Саратове десять многоквартирных домов перейдут государству. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации города Саратова.

Согласно текстам постановлений, подписанным Мокроусовой, городская администрация изымает ряд многоквартирных домов. Речь идет о 10 строениях:

- на Пономарева, 11/11 (площадь участка 1 762 кв. м, 71 квартира);

- на Огородной, 188 (2 636 кв. м, полторы сотни помещений);

- на Барнаульской, 6 (2 864 кв. м, 108 помещений);

- на Брянской, 30 (2 879 кв. м, 58 квартир);

- на Учительской, 17 (1 682 кв. м, всего 1 квартира);

- на Зеркальной, 5А (993 кв. м, 11 помещений);

- на 2-м Телеграфном проезде, 9 (729 кв. м, 8 помещений).

Кроме того, попадают под действие документа еще два дома в поселке Зоринский, улица Дорожная, дома №№ 10 и 11 — 1 400 кв. м и 883 кв. м соответственно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.