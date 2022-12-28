Энгельсский водоканал проверит прокуратура

В Энгельсе организована проверка деятельности коммунальных организаций, о чем сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки надзорного ведомства будет дана оценка работы органов местного самоуправления, руководителей Энгельсского водоканала, в том числе при реализации федеральных программ по строительству и реконструкции систем водоотведения.

Напомним, ранее энгельсский Водоканал заинтересовал следственный комитет. Жители города пожаловались в центральный аппарат Следственного комитета России на подтопленные подвалы и коммунальные реки из сточных вод и грязи на улицах.

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