Памятка по угрозам

Перед новогодними праздниками саратовцам напомнили об угрозе беспилотников, о чем пишет правительство региона.

При возникновении любых чрезвычайных ситуаций горожанам следует обращаться в компетентные органы по телефонам, указанным в памятке.

На территории региона запрещается использовать беспилотники. В случае обнаружения беспилотника саратовцев просят сообщать в правоохранительные органы.

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