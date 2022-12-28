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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:51

Перед новогодними праздниками саратовцам напомнили об угрозе беспилотников

Наталия Калинина
Памятка по угрозам

Памятка по угрозам

Перед новогодними праздниками саратовцам напомнили об угрозе беспилотников, о чем пишет правительство региона.

При возникновении любых чрезвычайных ситуаций горожанам следует обращаться в компетентные органы по телефонам, указанным в памятке.

На территории региона запрещается использовать беспилотники. В случае обнаружения беспилотника саратовцев просят сообщать в правоохранительные органы.

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