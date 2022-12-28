В Балаково 57-летний мужчина раскладывал закладки и пытался продать наркотики под видом фиников в колонию

В городе Балаково Саратовской области 57-летний местный житель признан судом виновным в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило следствие и суд, 2 июля этого года балаковец по просьбе заключенного отправил посылку с 0,79 граммов метадона, психотропное вещество было спрятано в финики. Посылку не пропустили в исправительное учреждение и изъяли.

Также в июле мужчина купил наркосодержащую смесь с тем же метадоном на 4,5 грамма. Тогда его застали полицейские за распространением запрещенных веществ во дворе одного из домов на балаковской Набережной 50 лет ВЛКСМ. У злоумышленника был изъят наркотик.

Суд приговорил балаковца к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, приняв во внимание рецидив данного преступления. Приговор еще не вступил в законную силу.

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