Фото: соцсети
В Саратове Набережную Космонавтов закидали камнями. Горожане пожаловались на состояние прогулочной зоны в Телеграм-канале «ЧП Саратов/Прямой эфир».
На представленных снимках видно, что верхний ярус набережной в районе гостиницы «Словакия» выглядит неопрятно. Плитка засыпана камнями и грязью.
- Зачем так посыпали? Грязь только развели и камней накидали, - возмутился автор поста.
Как сообщила администрация Волжского района, завтра, 29 декабря, служба благоустройства проведет работы по очистке территории Набережной Космонавтов.
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