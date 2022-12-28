Компания «Россети» приступила ко второму этапу модернизации ключевого энергообъекта Саратовской области

фото: Россети

Энергетики приступили к монтажу нового коммутационного оборудования на подстанции 220 кВ «Аткарская». На объекте установят 8 ячеек с современным элегазовым оборудованием. В результате будет повышена надежность энергоснабжения потребителей Саратовской области, в частности правобережной части региона и г.Аткарска. Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд. рублей.

«В настоящее время на объекте завершен монтаж 4 ячеек с элегазовыми выключателями и разъединителями, заменены старые электромеханические устройства релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные системы, построен общеподстанционный пункт управления», - рассказал в ходе посещения объекта Виктор Швецов, главный инженер Нижне-Волжского предприятия ПАО «Россети».

Ранее на подстанции специалисты заменили два выработавших свой ресурс трансформатора на современное силовое оборудование отечественного производства. В результате мощность объекта увеличена с 276 МВА до 300 МВА, что повысило надежность энергоснабжения действующих потребителей и создало условия для подключения новых предприятий к электрическим сетям. Полностью работы по реконструкции завершатся в 2023 году.

Подстанция 220 кВ «Аткарская» участвует в электроснабжении инфраструктурных объектов ПАО «Газпром» и «РЖД», промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона, а также более 400 тыс. бытовых потребителей четырех правобережных районов Саратовской области и города Аткарска.