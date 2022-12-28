фото: Архив КП
В Саратове изменят маршрут семи автобусных маршрутов. Документ опубликован на сайте мэрии Саратова.
Согласно постановлению, подписанному главой города Ладой Мокроусовой, схему движения изменят маршруты автобусов номеров №№4, 8, 8а, 21, 45, 79 и 89.
Так, маршрут №4 будет ездить в Новосоколовогорский поселок. Маршрут №8 не будет ездить по улице Батавина, а маршрут №8а - по Советской.
Маршрут №21 будет ездить до СХИ, а №45 - продлят с заездом в поселок Зональный по улицам Молодежная и Абрикосовая в сторону микрорайона Иволгино. Маршрут №79 будет ездить до 4-го жиучастка, а №89 - до ТЦ «Лента».
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