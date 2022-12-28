Саратовский минтранс ищет нового подрядчика по эвакуации транспорта в облцентре

Фото: Архив КП

В Саратове объявлен конкурс на поиск нового подрядчика на оказание услуг по эвакуации в городе транспорта. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Министерство совсем недавно проводило аналогичный конкурс – в конце ноября этого года его победителем стала компания «Межрегиональный третейский арбитраж». Именно она занималась эвакуацией авто и мототранспорта в городе с начала 2020 года.

Как уточнили в ведомстве, в декабре уходящего года фирма сообщила в министерство о запуске процедуры самоликвидации. Тем не менее, действующий подрядчик продолжит заниматься эвакуацией транспорта нарушителей в Саратове до 16 января наступающего года по заключенному ранее договору.

Заявки же на новый конкурс чиновники принимаю с завтрашнего дня, 29 декабря, по 27 января 2023 года включительно. Итоги конкурса подведут 7 февраля. Подрядчику предлагается заключить договор на срок до 35 месяцев.

Компания-победитель конкурса должна будет отвозить задержанный транспорт на штрафстоянки – легковые авто, грузовики до 3,5 тонн и мототранспорт. На специальных парковках машины будут хранить и возвращать нарушителям.

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