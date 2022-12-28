Живущей в саратовском центре экологии игуане подарили новый дом

Саратовская игуана

Живущей в саратовском центре экологии, краеведения и туризма игуане подарили новый дом, о чем сообщает региональное министерство образования.

Рептилия более10 лет живет в центре. Все это время она содержалась в маленьком и старом террариуме и вот наконец получила просторное помещение. В специальном террариуме, где будут поддерживаться необходимые температура и влажность, что позволит продлить срок жизни питомца. Террариум изготовил ИП Столбов Н.И..

Продолжительность жизни игуаны составляет от 10 до 20 лет.

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