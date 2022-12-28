фото: УФССП

Саратовские приставы помогли ребенку с аутизмом. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

Мама Настя воспитывает 7-летнего Севу одна. Отец бросил семью около 5 лет назад, как только сыну был поставлен страшный диагноз—аутизм. Ребенок разучился говорить, играть, нарушился сон.

На постоянной основе Севе необходимы занятия со специалистами коррекционной сферы разного профиля, оплачивать которые Анастасии оказалось не под силу: она вынуждена была уйти с должности юриста и посвятить все свое время сыну.

Чуть более полугода осталось до начала нового учебного года и необходимость в занятиях для Севы встала особенно остро. По словам специалистов, до 10-летнего возраста шансы скорректировать поведение, обучить необходимым навыкам и, тем самым, дать надежду таким детям на получение образования по спецпрограмме, особенно велики, поэтому так важно не упустить это время, чтобы заложить в ребенке необходимую информационную базу.

Узнав историю Анастасии и Севы, сотрудники Главного управления ФССП России по Саратовской области не остались в стороне, оплатив полугодовой курс коррекционных занятий для мальчика. Они начнутся уже в январе нового 2023 года.

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