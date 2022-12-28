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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 8:54

Жительница Саратова убила агрессивного пьяного гостя при сыне – вынесен приговор

Роман Хвалин
СУ СКР по Саратовской области

СУ СКР по Саратовской области

Жительница Саратова признана виновной в убийстве, сообщает СУ СКР по региону.

Следствие, а затем и суд установили, что днем 20 сентября этого года 53-летняя женщина распивала спиртное в своей квартире на улице Моторной. Компанию саратовчанке составили ее сын и 40-летний знакомый.

Внезапно гость стал вести себя агрессивно и не реагировал на неоднократные попытки выпроводить его из дома. Тогда женщина схватила нож и несколько раз ударила им своего гостя. От полученных ранений мужчина скончался на месте, полицейских вызвал сын убийцы.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима.

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