В Саратове «семерка» отлетела после аварии на тротуар и сбила женщину

Сегодня, 28 декабря, в Саратове «семерка» отлетела после тройной аварии и сбила женщину, о чем сообщает ГИБДД Саратова.

По предварительным данным, авария произошла в 11.34 у дома 15 на улице Деловая. Столкнулись три автомобиля: «семерка», «пятерка» и «двенадцатая».

В результате аварии ВАЗ-2107 отлетел на тротуар и сбил 45-летнюю женщину. Все данные произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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