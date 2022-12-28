Роман Бусаргин на встрече с директором УФПС Саратовской области Сергеем Дубровиным

В 2022 году в Саратовской области отремонтировали 21 почтовое отделение. Такие данные озвучил Роман Бусаргин, который провел итоговую в этом году встречу с директором УФПС Саратовской области Сергеем Дубровиным.

Рост средней заработной платы работников почты за 2022 год составил 26 процентов. В планах на 2023 год –ремонт 40 почтовых отделениях региона. В уходящем году в Саратовской области отремонтировано 21 сельское почтовое отделение:

- Гагаринский (с. Березина Речка, пос. Красный Текстильщик),

- Энгельсский (пос. Лощинный, Анисовский, с. Красный Яр, Подстепное, Узморье),

- Аткарский (с. Лопуховка),

- Базарно-Карабулакский (с. Яковлевка),

- Балтайский (с. Балтай),

- Самойловский (с. Святославка),

- Лысогорский (с. Широкий Карамыш),

- Воскресенский (с. Елшанка),

- Красноармейский (с. Золотое),

- Марксовский (с. Павловка, Кировское),

- Советский (с. Любимово),

- Ровенский (с. Кривояр),

- Новоузенский (с. Куриловка),

- Пугачевский (пос. Заволжский).

В селе Красавка Самойловского района отделение почты получило новое здание взамен аварийного.

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