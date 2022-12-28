Роман Бусаргин на встрече с директором УФПС Саратовской области Сергеем Дубровиным
В 2022 году в Саратовской области отремонтировали 21 почтовое отделение. Такие данные озвучил Роман Бусаргин, который провел итоговую в этом году встречу с директором УФПС Саратовской области Сергеем Дубровиным.
Рост средней заработной платы работников почты за 2022 год составил 26 процентов. В планах на 2023 год –ремонт 40 почтовых отделениях региона. В уходящем году в Саратовской области отремонтировано 21 сельское почтовое отделение:
- Гагаринский (с. Березина Речка, пос. Красный Текстильщик),
- Энгельсский (пос. Лощинный, Анисовский, с. Красный Яр, Подстепное, Узморье),
- Аткарский (с. Лопуховка),
- Базарно-Карабулакский (с. Яковлевка),
- Балтайский (с. Балтай),
- Самойловский (с. Святославка),
- Лысогорский (с. Широкий Карамыш),
- Воскресенский (с. Елшанка),
- Красноармейский (с. Золотое),
- Марксовский (с. Павловка, Кировское),
- Советский (с. Любимово),
- Ровенский (с. Кривояр),
- Новоузенский (с. Куриловка),
- Пугачевский (пос. Заволжский).
В селе Красавка Самойловского района отделение почты получило новое здание взамен аварийного.
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