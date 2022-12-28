фото: Архив КП

Более 90 процентов саратовцев не успевают завершить дела к праздникам. Соответствующее исследование провели социологи портала «Superjob».

Исследователи провели опрос, во время которого спрашивали, что жители Саратовской области, по их мнению, должны успеть сделать до Нового года.

Чаще всего саратовцы говорили, что хотят «успеть купить подарки родным и близким»

— так ответили 15 процентов опрошенных. Убраться перед праздниками планируют 8 процентов саратовцев. Третье место разделили три ответа, в числе которых «закончить ремонт», «нарядить елку» и «подготовиться к празднику» — все варианты набрали по 7 процентов. Еще 5 процентов опрошенных планируют выздороветь до праздника.

Все планы до Нового года успели завершить 9 процентов респондентов, что на 6 процентов ниже общероссийского показателя. Топ-3 популярных ответов в среднем среди россиян совпадает с саратовской первой тройкой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.