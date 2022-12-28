Самодельная игрушка саратовского школьника
Сегодня, 28 декабря, в Саратове школьники украсили елку в сквере Первой учительницы самодельными игрушками.
Воспитанники и преподаватели детского технопарка «Кванториум» приняли участие в акции «Елки России», которая проходит по всей стране. Дети украсили елку самодельными игрушками, которые были вырезаны из фанеры на лазерном станке.
На игрушках были изображены символы Саратова: мост через Волгу, калач, гармонь, герб.
В сквере Первой учительницы
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