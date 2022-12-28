фото: Сергей Татаринцев

В центре Саратова упала новогодняя арка с цифрами «2023». Об этом сообщает ряд саратовских блоггеров, в частности, фотограф Сергей Татаринцев.

Вчера, 27 декабря, на пересечении улиц Волжской и Октябрьской рухнула новогодняя металлическая конструкция «2023».

От прохожих конструкцию оградили специальной лентой.

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