фото: УФСИН

В пугачевскую колонию пытались передать восемь мобильных телефонов. Об этом сообщает УФСИН по Саратовской области.

По данным ведомства, сотрудники ИК-4 пресекли попытку незаконно передать заключенным телефоны и сим-карты. Сотрудники колонии заметили подъехавший к учреждению автомобиль, который остановился на территории внешней запретной зоны. Был задержан ранее судимый 25-летний мужчина, который вызвал такси из Вольска.

Мужчина пытался передать восемь мобильных телефонов, 17 сим-карт, четыре зарядных устройства, шесть USB шнуров, три гарнитуры к мобильному телефону, WI-FI роутер и две карты microSD. Все это было обнаружено в багажнике автомобиля.

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