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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:32

Мэр Саратова потребовала наладить уборку снега и работу общественного транспорта в праздники

Евгений Бадиков
фото: ТГ-канал Мокроусовой

фото: ТГ-канал Мокроусовой

Мэр Саратова потребовала наладить уборку снега и работу общественного транспорта в праздники. Об этом в своем телеграм-канале рассказала Лада Мокроусова.

В ходе оперативного совещания глава города Саратова озвучила ряд поручений перед праздничными днями.

Главам районных администраций напомнили о необходимости держать на контроле уборку снега, ведь по прогнозам синоптиков в городе ожидаются сильные осадки, будет составлен график дежурств ответственных лиц для обеспечения граждан всеми коммунальными услугами.

Кроме того, Мокроусова потребовала следить за состоянием контейнерных площадок. Мэр отметила, что в праздники люди не должны сталкиваться с «мусорными завалами».

Было поручено организовать бесперебойную работу общественного транспорта, что в первую очередь, касается Гагаринского района Саратова.

От ответственных служб потребовали обеспечить безопасность для общественных мероприятий, детских представлений и Рождественских богослужений в храмах.

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