фото: Архив "КП"
В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 73 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на 9 утра 28 декабря в Саратовской области с начала эпидемии заболели 301 808 человек. Выздоровело - 295 196 человек, из них 98 - за последние сутки.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 33, Вольском районе — 16, Балаковском, Балашовском — по 6, Энгельсском — 5.
Чаще всего вирус подхватывали пожилые люди - 24 случая за сутки.
У четверых заболевших выявили пневмонию, у всех остальных - признаки ОРВИ.
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