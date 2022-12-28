Вчера вечером в Балаково горел дровник в 50 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по саратовской области

В Балаково вчера, 27 декабря, загорелся склад с дровами в промзоне, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожарным сообщили о горении по адресу Вокзальная, 22 в 22:58, на место прибыло два экипажа специальной службы.

Пожар произошел на дровник площадью 50 квадратных метров, также огонь повредил кирпичную строжку, пристроенную к строению. Ни один человек не пострадал.

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