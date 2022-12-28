фото: ГИБДД

В Советском дороге парень за рулем иномарки насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера вечером, 27 декабря, примерно в 22:20 на 13 километре автоподъезда к поселку Советское 33-летняя женщина шла по попутной стороне проезжей части и была сбита 24-летним молодым человеком за рулем Volkswagen Polo. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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