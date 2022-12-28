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НовостиОбщество28 декабря 2022 4:54

Ночью в Саратове расчищали дороги от снега более двухсот машин спецтехники

Роман Хвалин
Фото: Мэрия сообщает / Telegram

Фото: Мэрия сообщает / Telegram

В Саратове идут мероприятия по снегоуборке, ночью облцентр очищали 217 единиц спецтехники и более 120 коммунальщиков. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал горадминистрации.

Антигололедными реагентами обработали тротуары и дороги на улицах Челюскинцев, Азина, Горького, Мичурина, Одесская, Лунная, Соборная, Астраханская и т.д.

Саратовцы могут обратиться по вопросам снегоуборки в своем районе к чиновникам своего района в Телеграме. Напомним, сегодня в Саратове ожидается обильный мокрый снег.

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