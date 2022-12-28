Снег и туман могут осложнить водителям Саратовской области жизнь. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Сегодня, 28 декабря, в Саратове облачно с прояснениями, будет идти снег. Дует юго-восточный ветер скоростью 5...10 м/с с порывами до 14 м/с. Местами туман. Днем температура воздуха -2...-4 °C

На территории области весь день облачно с прояснениями. Утром и днем вероятен снег, местами сильный. Местами метель. Дует юго-восточный ветер скоростью 5...10 м/с с порывами до 14 м/с. Местами туман. Температура воздуха будет колебаться от -1 до - 6 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.