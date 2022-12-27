Прокурор Татищевского района проверил обращение пенсионерки, оставшейся без газа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По поручению прокурора Саратовской области прокурор Татищевского района Андрей Волков встретился с 75-летней жительницей села Мизино-Лапшиновка по поводу ее обращения о перебоях в газоснабжении.

Установлено, что, 13 декабря на участке газопровода высокого давления села Вязовка велся ремонт, в виду чего прекращалось газоснабжение близлежащих сел, поскольку возникала необходимость стравливания образовавшегося конденсата. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

С 17 декабря газоснабжение восстановлено.

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