Заключить брак на новогодние праздники в Саратове можно будет лишь три дня

Фото: Архив КП

На новогодних каникулах полсотни саратовских пар собираются заключить брак. Об этом сообщили сегодня в городском управлении по делам ЗАГС.

В управлении отметили, что в праздники регистрация браков будет проводиться лишь три дня – 31 декабря, а также 3 и 6 января.

Что касается работы органов ЗАГС в ближайшие каникулы:

— 31 декабря все отделы ЗАГС закроются на час раньше, не будет работать отдел регистрации смерти, а также архив;

— 3 и 6 января будут открыты все отделы, помимо архива;

— 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января – выходные дни для всех отделов. При этом, с 9 января начнет работу отдел регистрации смерти и архив.

С 10 января органы ЗАГСы вернутся к работе в штатном режиме.

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