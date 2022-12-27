Заключить брак на новогодние праздники в Саратове можно будет лишь три дня

Фото: Архив КП
На новогодних каникулах полсотни саратовских пар собираются заключить брак. Об этом сообщили сегодня в городском управлении по делам ЗАГС.
В управлении отметили, что в праздники регистрация браков будет проводиться лишь три дня – 31 декабря, а также 3 и 6 января.
Что касается работы органов ЗАГС в ближайшие каникулы:
— 31 декабря все отделы ЗАГС закроются на час раньше, не будет работать отдел регистрации смерти, а также архив;
— 3 и 6 января будут открыты все отделы, помимо архива;
— 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января – выходные дни для всех отделов. При этом, с 9 января начнет работу отдел регистрации смерти и архив.
С 10 января органы ЗАГСы вернутся к работе в штатном режиме.
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