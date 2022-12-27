Саратовские медики готовятся к увеличению числа пациентов с болезнями сердца и отравлениями в новогодние праздники

Работников медучреждений Саратовской области готовят к увеличению числа пациентов с травмами, отравлениями и обострениями заболеваний сердечно-сосудистой системы в предстоящие праздники. Об этом рассказал глава регионального минздрава Олег Костин.

Чиновник добавил, что с 31 декабря по 8 января на официальном сайте министерства здравоохранения губернии будут размещены пресс-релизы, в том числе, и напоминающие о профилактике и первой медицинской помощи при травмах на улице, ожогах и переохлаждениях.

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