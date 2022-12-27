В Саратовской области резко снизилась заболеваемость ОРВИ

На этой неделе в Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Таковы данные регионального Роспотребнадзора.

На прошлой неделе с 19 по 25 декабря в регионе было зарегистрировано 33 455 заражений ОРВИ, а на предыдущей – 41 187. Таким образом количество зараженных снизилось на 20,7 процента.

За неделю на 3,5 тысячи также сократилось число проводимых ПЦР-тестирований.

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