Под Аркадаком водитель «Калины» переломал ребра в аварии с «Нивой»

Сегодня, 27 декабря, на трассе в Аркадакском районе столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает глава минздрава Саратовской области Олег Костин.

Как рассказал министр, авария произошла у села Ольшанка на трассе Аркадак-Балашов. Lada Kalina совершала обгон и врезалась в «Ниву».

Водитель «Калины» получил множественные переломы ребер, его доставили в районную больницу с травматическим шоком. Врачи оказывают ему необходимую терапию.

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