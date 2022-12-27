В Саратовской области опубликован график работы почты на Новый год

В Саратовской области изменится график работы почты на Новый год, о чем предупреждает пресс-служба «Почты России».
31 декабря 2022 года отделения по всему региону будут работать на 1 час меньше.
1, 2 и 7 января 2023 года – выходные дни у почты.
3, 4, 5, 6, 8 и 9 января отделения будет работать в обычном режиме почта.
Напомним, ранее был опубликован график работы поликлиник региона на праздники.
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