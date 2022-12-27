На проспекте Строителей загорелась Газель

Сегодня, 27 декабря, в Саратове загорелась Газель, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в 11:58 на проспекте Строителей. На пульт дежурного поступил сигнал о загорании автомобиля «Газель» на открытой площадке.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра, обошлось без пострадавших. На тушение выезжал 1 пожарный расчет.

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