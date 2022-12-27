ДТП на одной из улиц города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Саратовской области предупредили о сильном снегопаде. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, завтра, 28 декабря, в течение всего дня по области ожидается выпадение большого количества мокрого снега.

На отдельных участках автодорог образуется наледь, поэтому необходимо соблюдать скоростной режим, категорически исключить выезд на встречную полосу.

Следует помнить, что в непогоду у пешеходов обзор может быть ограничен обзор, поэтому при их появлении водителю нужно быть особенно внимательными.

На дорогах стоит ожидать увеличения количества пробок из-за мелких аварий.

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