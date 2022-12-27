Житель столицы хотел закупить зерно в Иран и отдал мошеннику из Саратова более 13 миллионов рублей

Фото: Архив КП

Саратовский райсуд вынес приговор по делу о хищении более 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба инстанции.

В суде рассказали, что родственники из Ирана попросили мужчину найти российских поставщиков зерна. Он нашел посредника в сети и приехал из столицы в Саратов с суммой, которая предназначалась для сделки – 13,35 миллиона рублей.

Купить зерно у мужчины так и не получилось, ему пришлось срочно вернуться в столицу. Тем не менее, перед самым вылетом в Москву, у входа в аэропорт «Гагарин» он передал деньги, предназначенные для покупки зерна жителю Саратова. Тот, в свою очередь, обещал найти поставщика.

Саратовец не стал искать продавца, а присвоил себе 13,35 миллиона. Позже мужчина, искавший поставщика зерна, обратился в суд.

Подсудимый не признал своей вины, но инстанция квалифицировала его действия как хищение чужого имущества в особо крупном размере. Саратовца осудили на четыре года заключения в колонии общего режима, приговор не вступил в законную силу.

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