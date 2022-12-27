Фото: СУ СК по Саратовской области

В Энгельсе строителя осудили за гибель рабочего в траншее. О вынесении приговора сообщает СУ СК по Саратовской области.

К ответственности привлечен 63-летний сотрудник общества с ограниченной ответственностью. Его признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла днем 15 августа 2021 года на территории строительного объекта одного из учреждений Энгельса. 52-летний рабочий чистил водопроводную траншею для укладки трубы. Вследствие нарушения правил безопасности край траншеи обрушился и завалил мужчину землей. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Ответственный за безопасность на объекте сотрудник был приговорен к двум годам в колонии-поселении.

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