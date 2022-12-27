Власти Саратовской области отменили салюты и массовые мероприятия на Новый год

Фото: Архив КП

В Саратовской области отменены новогодние салюты и массовые мероприятия. Об этом заявил глава региона Роман Бусаргин на совещании с зампредами и министрами правительства губернии.

Также Бусаргин распорядился перевести коммунальные и экстренные службы в режим постоянной готовности к новогодним праздникам. Глава региона отметил, что любые аварийные ситуации, которые могут произойти в праздничные дни, необходимо незамедлительно устранять.

Также, как напомнил Бусаргин, в регионе проводятся только детские праздники и новогодние елки для семей мобилизованных, салюты и другие массовые мероприятия в Саратовской области отменены.

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