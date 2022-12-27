Пожилой саратовец угрожал расстрелять соседку из-за течи в трубе

Фото: Архив КП

Житель Кировского района Саратова подозревается в угрозе убийством, сообщает региональное управление МВД.

По версии следствия, в доме на улице Киселева 60-летний мужчина и 49-летняя женщина часто ссорились из-за протекавшей время от времени общей трубы. Саратовец после каждого затопления «яростно доказывал» свою непричастность соседке этажом ниже. По мнению мужчины, протекал участок трубы, находящийся в перекрытии между этажами, – а значит, с этими авариями должна разбираться управляющая компания.

Когда женщину в очередной раз подтопило, она поднялась к своему 60-летнему соседу с сожителем. Мужчина открыл дверь гостям с оружием в руках. Как сообщает релиз, стороны опять не смогли определиться, кто же виноват в авариях.

– Более того, сосед, желая раз и навсегда отвадить гостей от своего порога, пообещал применить ружье. – отметили в МВД.

После этого пара обратилась в правоохранительные органы с заявлением, агрессивного мужчину задержали полицейские. На него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

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