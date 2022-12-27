Энгельсский МУП «Водоканал» ждет проверка из-за услуг ненадлежащего качества – результатами заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Информационный центр СК России / ВКонтакте

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по состоянию с объектами ЖКХ в Энгельсе Саратовской области и доложить ему о результатах. Об этом сообщает Информационный центр СК России во «ВКонтакте».

Ранее о проблеме главе ведомства покровчане сообщили в соцсетях. По словам обратившихся, МУП «Водоканал» не уделяет должного внимания сфере ЖКХ и благоустройства, несмотря на финансирование.

Жители Энгельса рассказали о подтопленных подвалах домов из-за забитых колодцев, перекопанных новых дорогах, частых прорывах канализации и теплосетей, что размывает улицы. По сообщениям покровчан, грязь – постоянное явление даже в центре города, сточные воды текут по дворам, пешеходным зонам и территориям медучреждений и школ города.

– Кроме того, высказывается предположение о нецелевом расходовании в указанной организации выделенных по федеральной программе бюджетных средств. Обращения в уполномоченные структуры результатов не принесли. – отмечается в релизе.

О результатах проверки муниципального учреждения «Водоконал» Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил отчитаться главу управления ведомства в Саратовской области Анатолия Говорунова.

– Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. – сообщили в Информационном центре.

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